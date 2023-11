Next Gen Atp Finals 2023: doppio ko per Cobolli e Nardi, Fils e Stricker vincono in tre set

Proseguono le Next Gen Atp Finals 2023 a Jeddah. Doppio ko per Cobolli e Nardi, che perdono in tre set rispettivamente contro Fils e Stricker. Il 21enne romano cade in un’ora precisa 4-1 4-2 4-2 con una sola palla break conquistata, e convertita, e quattro servizi persi. Decisamente di un livello superiore Fils, numero 36 del ranking Atp, che potrà eliminare Stricker nell’ultima giornata, battendolo e sperando in una vittoria di Cobolli nel derby con Nardi. Proprio Nardi oggi ha perso in maniera netta contro lo svizzero, numero 94 della classifica Atp, 4-1 4-1 4-2 in 54 minuti di tennis. Tre break in apertura subiti dall’azzurro, che abbandona le Atp Finals con una giornata di anticipo. Nell’ultima partita Cobolli si andrà a giocare la qualificazione nel derby italiano con Nardi e, in caso di vittoria, sarebbe qualificato in virtù del successo nella prima giornata contro Stricker. In caso di sconfitta nel derby azzurro, dovrebbe sperare in una vittoria di Fils contro Stricker. Questa sera si giocheranno le partite dell’altro girone, con Michelsen-Shelbayh ad aprire il programma alle 18 e, a seguire, Van Assche-Medjedovic. Il torneo, a differenza delle Atp Finals, non assegna punti in classifica generale.

