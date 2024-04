Nadal potrebbe rientrare all’Atp di Barcellona: da domani in Catalogna per allenarsi

Rafa Nadal potrebbe fare il suo rientro in campo la prossima settimana nell’Atp 500 di Barcellona, torneo che ha vinto ben 12 volte in carriera. Il tennista maiorchino è assente da gennaio dal torneo di Brisbane a causa di un infortunio all’anca che gli ha fatto saltare tutta la prima parte di stagione, compreso il primo Masters 1000 sulla terra rossa attualmente in programma a Montecarlo. Il 22 volte campione slam ha in programma di recarsi in Catalogna già da domani, con l’obiettivo di continuare la preparazione per il suo ritorno nel circuito. Nadal ha rivelato sabato scorso a Siviglia, dove si è recato per assistere dal vivo alla finale di Copa del Rey tra il suo Mallorca e l’Athletic Bilbao, che starebbe tardando il suo rientro in campo a causa di qualche fastidio nella zona addominale.