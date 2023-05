McEnroe: “Il Roland Garros non sarà lo stesso senza Nadal”

John McEnroe, ex stella del tennis, ha commentato l’assenza di Rafa Nadal al Roland Garros: “Il Roland Garros non sarà lo stesso senza Rafa Nadal. E’ un peccato che non ci sia e apre la possibilità agli altri di vincere. Dobbiamo rispettare quello che ha deciso, essere padre vince sotto ogni aspetto. Sono sicuro che Nadal ha fatto il possibile per giocare e che non voleva che finisse così. Ecco perché ha già detto che vuole ritirarsi il prossimo anno. Qualunque cosa faccia, dobbiamo rispettarlo. Faccio l’esempio di Murray, che continua ma non è il giocatore che era. Vuole ritirarsi a modo suo e lo stesso vale per Rafa

McEnroe ha continuato, parlando dei favoriti per la vittoria: “Quando c’era Nadal si poteva solo parlare di lui come favorito. Ora ci sono otto atleti che possono vincere. È vero che Djokovic ha vinto due volte. Idealmente, Rafa avrebbe giocato ad alto livello e qualcuno avrebbe potuto dimostrare di essere migliore di lui in queste circostanze. Questo è ciò che la gente voleva vedere”, ha aggiunto. “Pensare che Rafa possa ancora vincere? Non oserei dire che non può vincere ancora al Roland Garros dopo tutto quello che ha fatto lì. Finché continuerai a giocare avrai le tue opzioni. Mi ricorda Lebron James, che continua a dimostrare di essere un grande giocatore, ma alla fine delle partite comincia a pesare tutto questo. Ci sono troppe aspettative riposte su di lui e ha già un’età. E in qualche modo succederà a Nadal, che si aspetterà sempre il massimo da lui. Vediamo cosa succede perché l’anno prossimo compirà 38 anni“.