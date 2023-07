Masters 1000 Toronto, Djokovic dà forfait, al suo posto Eubanks

Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Toronto, in Canada. Il serbo ha deciso di dare forfait per il torneo, in programma dal 7 al 13 agosto, per recuperare dalle fatiche di Wimbledon e prepararsi al meglio in vista dello Us Open, che si disputerà dal 28 agosto al 10 settembre. Non si hanno ancora notizie sulla partecipazione di Djokovic al Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà subito dopo Toronto. Entra direttamente nel tabellone principale Christopher Eubanks che, dopo la sorprendente stagione su erba con la vittoria del 250 di Maiorca e i quarti di finale ai Championships, sarà un avversario ostico sul cemento americano.