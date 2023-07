Scherma, Mondiali Milano 2023: Gregorio e Mormile qualificate per il tabellone principale di sciabola

Con 6 vittorie in altrettanti assalti, Rossella Gregorio si qualifica già dopo la fase a gironi al tabellone principale di giovedì 27. Questo il risultato di spicco per la scherma azzurra nella terza giornata di gare ai Mondiali di scherma di Milano 2023, che mette in pedana le fasi a gironi e il tabellone preliminare di qualificazione della sciabola femminile e del fioretto maschile. Per Chiara Mormile, invece, dopo 5 vittorie e una sconfitta, ci sarà da affrontare un match di eliminazione diretta e decisivo per la qualificazione. Alle 11 il via anche ai gironi di fioretto maschile, senza italiani impegnati. Tutti e quattro i fiorettisti del commissario tecnico Stefano Cerioni (Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Filippo Macchi) sono infatti già ammessi al turno dei migliori 64. Per Chiara Mormile, invece, dopo 5 vittorie e una sconfitta è servito il match a eliminazione diretta vinto per 15-11 contro l’argentina Perroni per accedere al tabellone principale della gara in programma giovedì. Quel giorno saliranno in pedana anche Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston (le ultime due già ammesse per diritto di ranking).