Masters 1000 Shanghai: Hurkacz ok ai quarti, Korda batte Shelton in un finale al cardiopalma

Prima giornata di quarti di finale terminata al Masters 1000 di Shanghai. Nel primo match Hubert Hurkacz ha sconfitto l’ungherese Fàbiàn Marozsàn in tre set. Nel derby statunitense invece Sebastian Korda ha avuto la meglio su Ben Shelton, che un paio di giorni fa aveva battuto in tre set Jannik Sinner.

In un tabellone rimasto orfano di grandi nomi, sconfitti dopo le fatiche di Pechino, a tentare l’assalto alla top 10 del ranking ATP è rimasto Hubert Hurkacz. Il polacco, vincitore di un 1000 a Miami due anni fa (proprio contro Sinner), sconfigge in tre set l’ungherese Fàbiàn Marozsàn con il risultato di 4-6, 6-1, 6-3.

Match molto impegnativo per Hurkacz, che nel primo set non trova la sua arma migliore, il servizio. Subisce un break ma lo rimonta nell’ottavo gioco, prima di cedere ad un guizzo di Marozsàn che strappa la battuta ed il set al polacco. Nel secondo set Hurkacz ritrova la prima e l’aggressività in risposta, l’ungherese invece cala drasticamente e perde il set per 6-1. Nel parziale decisivo lo strappo arriva fra sesto e settimo gioco. Prima Hubert annulla una palla break e poi sfrutta il passaggio a vuoto di Marozsàn, che subisce il break a zero. L’ungherese cede ancora la battuta ed il terzo set per 6-3, lasciando così il torneo dopo aver battuto agli ottavi un ritrovato Casper Ruud.

Sfida al cardiopalma quella tra Sebastian Korda e Ben Shelton. I due giovani statunitensi si danno battaglia per un posto in semifinale e la ricerca della vittoria del primo 1000 della carriera. Korda batte Shelton con il punteggio di 7-6[10], 2-6, 7-6[6].

Un match dove la potenza pura di Shelton si contrappone all’eleganza e alla precisione di Korda. Il numero 26 ATP conquista il primo set dopo un lunghissimo tie-break, portato a casa per 12 punti a 10. Secondo set dove a prevalere sono i colpi potenti di Shelton, che lascia al suo avversario solo due giochi. L’ultimo set è in palio, nuovamente, al tie-break. Quest’ultimo si apre con il primo mini-break per Korda. Il punteggio prosegue con un 1-3, dove Shelton è in difficoltà e perde un altro mini-break, portando il punteggio sull’1-4. Si arriva a 5 match point per Korda, sul punteggio di 1-6. Clamorosamente tutti questi vengono annullati: sul 6-6, servizio per Shelton, il ragazzo ha l’occasione di conquistare un incredibile match point. Ma lo fallisce, perde il punto ed anche il seguente, consegnando la vittoria a Sebastian Korda.