Masters 1000 Montecarlo 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 8 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Montecarlo della giornata di lunedì 8 aprile. Dopo i primi match di domenica, entra nel vivo il tabellone principale del tabellone monegasco con altre gare di primo turno. Per l’Italia in campo Luca Nardi, che aprirà il programma alle 11.00 sul Court Rainier III contro Auger Aliassime, e Matteo Arnaldi, impegnato nel pomeriggio sul Court des Princes contro il qualificato indiano Nagal. Scendono in campo nel doppio anche la coppia formata da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, contro Gille/Vliegen, e Lorenzo Musetti in compagnia di Jarry contro Gonzalez/Molteni. Di seguito il programma completo.

COURT RAINIER III

Ore 11.00 – Auger-Aliassime vs (Q) Nardi

a seguire – (WC) Vacherot vs (9) Dimitrov

a seguire – Djere vs (12) Tsitsipas

a seguire – (15) Khachanov vs Norrie

COURT DES PRINCES

Ore 11.00 – Evans vs Ofner

a seguire – Arnaldi vs (Q) Nagal

a seguire – Fils vs Mannarino

a seguire – (Q) Coria vs (14) Humbert

COURT 2

Ore 11.00 – Popyrin vs (Q) Moutet

a seguire – Nys/Zielinski vs (7) Koolhof/Mektic

a seguire – Safiullin vs (Q) Munar

a seguire – (WC) Sinner/Sonego vs Gille/Vliegen

COURT 9

Ore 11.00 – Murray/Venus vs Lammons/Withrow

a seguire – Cerundolo vs (LL) Altmaier

a seguire – Tabilo vs (Q) O’Connell

COURT 11

Ore 11.00 – Glasspool/Rojer vs Fritz/Rune

a seguire – Jarry/Musetti vs (8) Gonzalez/Molteni