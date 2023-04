Masters 1000 Montecarlo 2023, Rublev-Fritz interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti

La pioggia interrompe la prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 tra Andrey Rublev e Taylor Fritz, che dopo aver giocato buona parte del match sotto l’acqua tornano negli spogliatoi sul punteggio di 3-2 in favore del russo nel terzo set dopo i parziali di 7-5, 6-1. Fritz aveva vinto con merito il primo set prima di perdere il secondo in maniera meno netta di quanto dica il punteggio. Una sospensione che ovviamente fa ritardare anche l’inizio della seconda semifinale tra Jannik Sinner e Holger Rune. Sportface vi terrà aggiornati in tempo reale sugli sviluppi della situazione meteo e le tempistiche del torneo di Montecarlo in questa importante giornata anche in ottica italiana.

Aggiornamento ore 16:25 – Il campo del Ranieri III è stato coperto con i teloni, sospensione che va ancora avanti sperando nella clemenza del meteo nell’arco dei prossimi minuti.

Aggiornamento ore 16:15 – I giocatori sono rientrati negli spogliatoi, in attesa di comunicazioni da parte degli organizzatori