Masters 1000 Montecarlo 2023: Berrettini vince la battaglia con Cerundolo, agli ottavi incontrerà Rune

Berrettini batte Cerundolo 2-1, 5-7 7-6(1) 6-4, nel match valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Partita a due facce del tennista italiano che va avanti 5-0 nel primo set per poi farsi rimontare perdendo 7 game in fila regalando il primo parziale all’argentino. Nonostante le difficoltà fisiche, qualche dolore al costato, e mentali dopo il set perso Berrettini riesce a rimettersi in carreggiata e a rimontare Cerundolo vincendo dopo 2 ore e 43 minuti di battaglia. Vittoria che permette al numero 22 della classifica Atp di accedere agli ottavi di finale del torneo dove domani affronterà Rune, che ha battuto in due set Thiem.

La partenza di Berrettini è fantastica: l’ex numero 6 del mondo vince 8 dei primi 9 punti dell’incontro e, in men che non si dica, ottiene il break di vantaggio. Sotto 3-0, Cerundolo è costretto salvare altre cinque palle break, missione troppo ardua contro la tenacia del 27enne romano, il quale si prende un secondo break e vola sul 5-0, dominando gli scambi e mostrandosi piuttosto grintoso. A questo punto, però, c’è una reazione da parte dell’argentino: una magia sotto rete gli permette di conquistare il suo primo game dell’incontro, poi arriva un break in suo favore. Il numero 33 del mondo accorcia fino al 3-5, mette pressione al nostro portacolori e Berrettini entra in crisi. L’azzurro perde anche il secondo break di vantaggio e poi cede il servizio una terza volta consecutiva, ritrovandosi a rispondere sotto 5-6 e cedendo il set 7-5 dopo 52 minuti.

Il secondo parziale, invece, segue una storia completamente diversa e decisamente più lineare: i due rivali, infatti, si sfidano colpo su colpo e sono attentissimi nei rispettivi turni di battuta, tenuti tutti agevolmente e senza concedere nemmeno una palla break. Si prosegue su questo ritmo a lungo e il tiebreak sembra un epilogo inevitabile, invece Berrettini si procura, nel dodicesimo game, quattro palle break che valgono quattro set point, non riuscendo a sfruttare nessuna di queste. Al tiebreak, dunque, ci si arriva comunque, ma con qualche rimpianto azzurro. Nonostante questo, il numero 22 del mondo riesce ad alzare il livello del suo tennis e a chiudere con un parziale di 7 punti a 1: 7-6, dopo 1 ora e 49 minuti si va al terzo set.

Il terzo set inizia con Berrettini in difficoltà e costretto ai vantaggi nel suo turno di battuta inaugurale, ma il pericolo scampato gli infonde sempre maggiore fiducia: cresce il rendimento al servizio, la profondità del rovescio e Cerundolo, sulla situazione di 2-2, si trova spalle al muro e nella ardua condizione di fronteggiare quattro palle break, l’ultima delle quali consegna al romano un preziosissimo break di vantaggio. Berrettini tiene senza problemi i suoi turni di servizio e va a servire per il match sul 5-4. Nel turno decisivo Berrettini accusa un po’ di tensione ma riesce a salvarsi tenendo la battuta 30 e guadagnandosi un posto negli ottavi di finale.