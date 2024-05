Masters 1000 Madrid: Sinner non si allena, nessuna notizia dall’entourage

Jannik Sinner oggi non si è allenato, nel corso del suo giorno di riposo al Masters 1000 di Madrid. La testa di serie numero 1 del torneo spagnolo doveva svolgere una seduta alle 12.30, slittata alle 16 causa pioggia (campo non provvisto di copertura). Alle 16, l’altoatesino non si è palesato sul campo 4 facendo salire la preoccupazione in vista della sfida di domani con Auger-Aliassime. L’entourage non ha fornito informazioni sulle condizioni di Sinner. Non sono quindi chiare le cause dell’assenza e non si può dire se il motivo sia stato il problema all’anca o la pioggia e il campo bagnato.