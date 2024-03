Masters 1000 Indian Wells 2024, Lorenzo Sonego al secondo turno: Kecmanovic ko in due set

Lorenzo Sonego ha conquistato la prima vittoria in carriera nel Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista torinese ha infatti battuto Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6(1) 6-4 dopo un’ora e 32 minuti di gioco, riuscendo così a superare il primo turno nel deserto californiano dopo tre sconfitte all’esordio nelle precedenti partecipazioni. Una prestazione davvero convincente quella di Sonego, apparso in crescita già in quel di Dubai e ora atteso al secondo turno dalla testa di serie numero 28 Cameron Norrie.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

La cronaca – La partita inizia con un Sonego davvero centrato al servizio, come dimostrano i nove ace del primo set e i quattro turni di battuta tenuti a zero in avvio di partita. Kecmanovic fatica in risposta e presta il fianco a interessanti variazioni dell’azzurro con la smorzata, ma a sua volta soffre poco al servizio. La parte finale del set però cambia volto in modo repentino, perchè all’improvviso Sonego commette un paio di errori e Kecmanovic si inventa una difesa super per conquistare il break del 6-5. L’azzurro però non demorde e ottiene l‘immediato controbreak, a sua volta con grande tenacia in difesa. Si va così al tiebreak, dove Sonego è bravissimo a esprimersi ad alto livello: l’azzurro domina in lungo e in largo, chiudendo sul 7-1 e vincendo undici degli ultimi dodici punti del set.

In avvio di secondo set Kecmanovic riesce a reagire piuttosto bene, procurandosi anche una palla break nel quarto game. Sonego però non si scompone e sistema tutto con l’ennesima prima vincente (a fine match è emblematico il 95% di punti vinti con la prima in campo), per poi aprire un parziale di sette punti consecutivi che gli consente di ottenere il break sul 3-2. L’azzurro si esalta anche nei pressi della rete e l’avversario inizia inevitabilmente ad accusare il colpo, con alcuni errori non gratuiti che nel primo set erano decisamente più sporadici. Kecmanovic annulla due palle del doppio break, ma rimanda solo l’inevitabile: Sonego va a servire sul 5-4 e chiude la partita senza esitazioni e con pieno merito.