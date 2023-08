Masters 1000 e Wta Cincinnati 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 19 agosto

Il programma e gli orari di gioco del torneo combined di Cincinnati 2023 per la giornata di sabato 19 agosto. Tempo di semifinali in Ohio e c’è da divertirsi. A livello femminile due incontri molto interessanti tra Swiatek-Gauff e Sabalenka-Muchova, con quest’ultime due che già al Roland Garros avevano dato vita ad una semifinale di alto livello. In campo maschile Alcaraz continua a soffrire, ma a vincere. Oggi contro un Hurkacz in grande spolvero dovrà giocar meglio. Nella notte Djokovic sfida un redivivo Zverev.

CENTER COURT

Ore 17:00 – (1) Swiatek vs (7) Gauff

Non prima delle 19:30 – Muchova vs (2) Sabalenka

Non prima delle 21:00 – (1) Alcaraz vs Hurkacz

Ore 00:00 – (16) Zverev vs (2) Djokovic