Svezia-Australia oggi in tv: data, orario e diretta streaming finale terzo posto Mondiali femminili 2023

Svezia-Australia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming della finale per il terzo posto ai Mondiali femminili 2023. Le svedesi sfidano le padroni di casa aussie al Suncorp Stadium di Brisbane. In palio c’è la possibilità di chiudere sul podio questa rassegna iridata intensa nella quale il sogno finalissima è purtroppo sfumato. Appuntamento alle ore 10 di oggi, sabato 19 agosto, diretta tv non disponibile, diretta streaming sul sito Fifa+.