In una giornata ricca di incontri dopo la pioggia caduta ieri in Carolina del Sud, arriva un’altra sconfitta per l’Italtennis da Charleston. Lucia Bronzetti subito fuori all’esordio nel match che chiudeva il primo turno del WTA 500, sconfitta in te set dalla cinese Shuai Zhang in un match ricco di colpi di scena. Una sfida assolutamente alla portata dell’allieva di Francesco Piccari, che aveva fornito buone sensazioni tra Indian Wells e Miami, contro un’avversaria in declino e sceesa oltre la posizione n°170 del ranking nell’ultimo anno. E invece è arrivata la sorpresa da parte della veterana cinese, che evidentemente si sta trovando bene sui campi di Charleston dopo aver superato il tabellone di qualificazione grazie alle vittorie sulle statunitensi Giavara e Mattek-Sands.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo set molto lottato ed equilibrato, che segue i servizi fino al 4-4. Qui arriva il primo turno di battuta perso da Lucia, che consente all’avversaria di andare a servire per il parziale nel decimo game. Zheng non sfrutta un set point e alla quinta chance del games restituisce il break a Lucia, che però perde nuovamente il servizio sul 5-5 e questa volta anche il set nel game successivo per 7-5.

Nella seconda frazione l’azzurra ha due ghiotte occasioni di portarsi lei per la prima volta avanti nel match, ma sul 2-2 si fa recuperare da 15-40. E, prendendo in prestito una famosa massima calcistica, ‘gol mangiato, gol subito’. L’asiatica, salita sul 3-2, sfrutta la prima chance e opera il break che mantiene fino al 5-4, quando trema e rimette Bronzetti in partita. Lucia si fa trovare pronta e non solo si riporta in parità, ma allunga il parziale in suo favore e si prende il set per 7-5.

Quando l’inerzia sembra tutta essere passata dalla parte della romagnola, Zhang reagisce alla grande conquistando i primi 4 games del terzo set. Partita di nuovo compromessa, ma Bronzetti risponde a sua volta con un parziale di quattro giochi con cui si riporta sul 4-4. Si tratta di un fuoco di paglia, perché la cinese si prende gli ultimi due giochi del match.

FORFAIT STEFANINI IN COLOMBIA

Settimana già finito a livello WTA per i colori azzurri, perché anche da Bogotà non arrivano buone notizie. Lucrezia Stefanini, unica nostra portacolori nel tabellone principale, avrebbe dovuto esordire questa sera contro la padrona di casa e testa di serie numero quattro del tabellonee Emiliana Arango, ma è stata colpita da un malanno nelle ore precedenti all’incontro e ha dovuto dare forfait per il torneeo colombiano. Al suo posto è entrata in main draw la lucky loser Patricia Tig, che ha poi eliminato Arango con il punteggio di 6-3 6-3. Si chiude quindi il torneo delle italiane, dato che non erano riuscite a superare le qualificazioni Nicole Fossa Huergo (out al turno decisivo) e Miriana Tona (ko all’esordio).