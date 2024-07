Lorenzo Musetti si ferma in finale a Umago: montepremi e nuovo ranking

Lorenzo Musetti si è fermato soltanto in finale a Umago, sconfitto in ultima istanza da Francisco Cerundolo sul rosso croato. L’azzurro ha soltanto sfiorato il terzo titolo in carriera, cedendo al tie-break del terzo set allo specialista argentino. Settimana comunque positiva per il carrarino, in vista della sua imminente partenza verso Parigi, in vista delle Olimpiadi: il carrarino sarà protagonista sia in singolare che in doppio, dividendo il campo con il connazionale Luciano Darderi. Musetti super a Umago: una settimana che certamente non dimenticherà.

LE PAROLE DI MUSETTI

MUSETTI A UMAGO: MONTEPREMI E NUOVO RANKING

La fiinale del torneo Atp di Umago ha portato sia punti preziosi che un notevole bottino pecuniario per a Musetti, il quale adesso sfiora il suo best ranking e ha messo in cassaforte una buona cifra. Il giovane tennista nato a Carrara, classe 2002, ha acciuffato quota 2340 punti, così come la posizione numero 16 nel ranking internazionale; soprassato dunque sia il danese Holger Rune. Inoltre, Musetti ha ottenuto ben 51mila 400 euro totali, annessi ai 165 punti garantiti in caso di arrivo all’ultimo atto. Festa duplice, quindi, per l’azzurrino: sorridono la classifica e le casse.

MONTEPREMI ATP UMAGO 2024

PRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 10.165 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti)

SEMIFINALE – € 30.220 (100 punti)

FINALE – € 51.400 (165 punti)

VINCITORE – € 88.125 (250 punti)