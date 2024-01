Lemon Bowl 2024: domina l’americana Poznick. La capitale festeggia con Romani e Gallo

Roma, 6 gennaio 2024 – Giunge al termine la 40ª edizione del Lemon Bowl. La prestigiosa rassegna giovanile nazionale a partecipazione straniera dedicata alle categorie under 10, 12 e 14 si è conclusa con le tradizionali finali del giorno dell’Epifania. Il torneo andato in scena a Roma sui campi di Salaria Sport Village (sede principale), Forum Sport Center, Sporting Club Panda e Le Molette, si è concluso sui campi rapidi indoor del Bel Poggio a causa del maltempo. L’organizzazione ha risposto tempestivamente e le sfide della giornata si sono svolte regolarmente. Nell’under 12 femminile ha trionfato la statunitense Nadia Poznick, grande protagonista del Lemon Bowl 2024. La giovane tennista del Michigan ha lasciato le briciole alle rivali e nell’atto conclusivo ha sconfitto la prima testa di serie Olivia Conticello per 6-2 6-1. Il tennis capitolino festeggia i successi di Alessandro Romani (under 10 maschile) e Alessandro Gallo (6-1 6-4). Rispettano i pronostici i campioni d’Italia Nicolas Lyam Basilone e Victoria Lanteri Monaco, vincitori di under 12 maschile e 14 femminile. Nell’under 10 femminile Sofia Brigatti ha sconfitto la serba Višnja Mitić con lo score finale di 6-4 6-7 10/3. Alle premiazioni, oltre al direttore Paolo Verna e il Team Manager Tato Pedà, hanno partecipato l’ex numero 7 ATP Emilio Sanchez (che ha regalato a tutti i vincitori uno stage presso la sua accademia di Barcellona), Vincenzo Santopadre, l’ex numero 70 ATP Thomas Fabbiano e l’indimenticato velocista Stefano Tilli.

Poznick trionfo vista Colosseo – Dall’inizio alla fine, Nadia Poznick è stata la protagonista del Lemon Bowl 2024. La giovane tennista di Ann Harbour, Michigan, ha lasciato per strada solo cinque game nell’under 12 femminile. L’atto conclusivo contro la prima testa di serie Olivia Conticello poteva essere ostico, ma la sorte ha aiutato la statunitense che approfittando della pioggia ha giocato sul cemento indoor e ha dominato chiudendo per 6-2 6-1. “Mi sono divertita per tutto il torneo e anche sulla terra ho fatto bene, ma naturalmente sul cemento gioco meglio e sono stata contenta della pioggia – le parole di Poznick, tra le prime dieci negli USA nella sua categoria d’età -. Ho iniziato a giocare a tennis quando avevo quattro anni. Adesso studio e gioco a tennis, far combaciare le cose non è facile però ci riesco”. Allenata da Giulia Pairone, ex promessa del tennis azzurro nonché vincitrice del Lemon Bowl under 10 del 2006, l’americana si è goduta a pieno la settimana di tennis nella capitale: “Giulia è una grande coach, mi incoraggia sempre. Ci siamo conosciute quando giocava per l’Università del Michigan e abbiamo un grande rapporto. Questa settimana ho visto il Colosseo e ho visitato Roma, una città bellissima. Il mio sogno? Diventare una professionista e poi fare del mio meglio”. Nell’under 12 maschile ha rispettato i pronostici Nicolas Lyam Basilone. L’atleta del Tennis Bibione, campione d’Italia under 11, si è aggiudicato per 6-3 6-3 la finale contro l’amico Giovanni Di Leva.

Il futuro parla Romani – Fare pronostici nella categoria under 10 è sempre un terno al lotto, ma già alla vigilia del Lemon Bowl 2024 il nome di Alessandro Romani era tra i più accreditati. Il giovane atleta del TC Parioli è stato autore di una prova brillante e ha sconfitto Tommaso Migliorini per 6-2 6-2: “Sono molto felice di come ho gestito il match e del risultato. All’inizio ero un po’ teso, ma devo dire che preferisco giocare sul veloce perché è una superficie che rispecchia il mio tipo di gioco. Adesso sono l’unico della famiglia ad aver vinto il Lemon Bowl. Obiettivi? Migliorare sempre di più, soprattutto in difesa e sulla volée. I miei colpi forti invece sono il rovescio lungolinea e in generale il tennis d’attacco”. La finale femminile nella categoria dedicata alle più piccole è stata la più avvincente di giornata e l’unica conclusasi al terzo set. Nella sfida tra amiche Sofia Brigatti del TC Milano Bonacossa trionfa ai danni della serba Višnja Mitić con lo score di 6-4 6-7 10/3.

Lanteri Monaco fa tris, Gallo festeggia il primo Lemon – Affezionata al Lemon Bowl dal primo giorno, Victoria Lanteri Monaco alla quarta partecipazione vince la terza coppa dei limoni. La campionessa d’Italia under 12 trionfa da prima testa di serie nel torneo under 14, aprendo la stagione 2024 nel migliore dei modi: “Sono proprio contenta di aver vinto il terzo Lemon Bowl, soprattutto questo che coincide con l’anniversario dei 40 anni. Per me questo non è un torneo come gli altri, è un’esperienza unica ed è qualcosa che tutti i ragazzi devono provare”. La finale è stata a senso unico, sconfitta per 6-2 6-1 Emma Sirigatti che si deve accontentare del secondo posto in un tabellone dall’ottimo livello. Per Lanteri Monaco la stagione è appena iniziata e il pensiero va già ai prossimi mesi: “Non vedo l’ora di fare più esperienze all’estero dove ho già giocato contro avversarie fortissime. Nel 2024 proverò a migliorare, per riuscirci devo metterci voglia e fame in ogni partita e in ogni allenamento”. Nato a Roma, ma originario di Salerno, nell’under 14 maschile Alessandro Gallo del TT Vianello ha vinto il suo primo Lemon Bowl. A poche settimane dall’ultimo precedente, Gallo si è ripetuto e ha sconfitto Riccardo Landi per 6-3 6-4.