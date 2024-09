Jasmine Paolini non vuole fermarsi: tra lei e i primi quarti di finale allo US Open c’è la ceca Muchova

Trovare aggettivi per definire Jasmine Paolini non è facile visto che la maggior parte sono già stati usati in questo 2024 fantastico, superiore ad ogni più rosea aspettativa. La tennista azzurra però non solo non si ferma, ma continua a migliorarsi torneo dopo torneo e a scrivere record del tennis italiano. Ad esempio, grazie alla vittoria contro Putintseva al terzo turno allo US Open, è diventata la prima italiana di sempre a raggiungere gli ottavi in tutti e 4 gli Slam nella stessa stagione. Ha inoltre ottenuto la sua 18^ vittoria in stagione a livello Major, staccando la precedente primatista Sara Errani (17).

Numeri che sicuramente fanno piacere ma che contano relativamente, specialmente quando c’è ancora in corso un torneo tutto da giocare e in cui le possibilità di spingersi fino in fondo sono elevate. Dopo i successi ai danni di Andreescu, Pliskova e Putintseva, il livello continua ad alzarsi poiché sulla sua strada Jasmine trova ora la ceca Karolina Muchova, ex top 10 che lo scorso anno sul cemento di Flushing Meadows è riuscita a spingersi fino in semifinale. Magari non sarà una Muchova ancora al 100% dopo uno dei suoi tanti infortuni, ma nei match disputati (e vinti) ha dimostrato di essere una giocatrice particolarmente insidiosa. Non a caso, tra le avversarie battute (tutte in due set) spicca una certa Naomi Osaka, che lo Slam newyorchese lo ha vinto ben due volte.

Poco indicativi anche i precedenti tra Paolini e Muchova poiché piuttosto datati. La ceca conduce 3-0, ma l’ultimo confronto risale al febbraio 2021. Secondo i bookmakers sarà Muchova a scendere in campo con i favori del pronostico, tuttavia allo stato attuale sarebbe follia sottovalutare Jasmine, specialmente a livello Slam. La giocatrice di Olomuc ha senza dubbio più esperienza e un gioco più vario, che spazia dalla solidità da fondo campo al serve&volley fino ad una deliziosa mano con cui spesso regala tocchi pregevoli. Paolini però è più solida, si muove meglio e lotta su ogni punto come se fosse l’ultimo della sua vita, costringendo sempre l’avversaria a sudare ogni 15.

Match particolarmente importante per le due giocatrici anche in vista di un eventuale quarto contro Haddad Maia o Wozniacki, giocatrici pericolose ma per niente imbattibili. In ottica classifica, invece, in caso di vittoria Paolini salirebbe al numero 3 della Race, scavalcando Rybakina. Inoltre, anche nel ranking Wta si avvicinerebbe pericolosamente alla kazaka, mettendo le basi per l’imminente sorpasso. Appuntamento alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium, campo che finora ha sempre portato bene all’azzurra.