Jannik Sinner vince il premio ATP Fans’ Favourite: è lui il più amato dai tifosi nel 2023

Jannik Sinner è il vincitore del premio Fans’ Favourite degli ATP Awards 2023. L’azzurro è risultato il più votato, e di conseguenza il più amato, dai tifosi per l’anno solare che sta per chiudersi. La degna ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria, chiusa con il botto grazie alla finale raggiunta a Torino e al trionfo in Coppa Davis. Il numero 4 del ranking mondiale è ormai una figura di riferimento non solo a livello tennistico, ma anche a livello mediatico nel mondo dello sport. Basti pensare che il Fans’ Favourite Award è stato vinto per 19 anni consecutivi da Roger Federer (dal 2003 al 2021), che lo scorso anno aveva lasciato il testimone all’eterno rivale e amico Rafael Nadal. Quest’anno però il vincitore è Sinner: non sarà certo uno Slam, ma sicuramente è un segnale inequivocabile della svolta nella carriera dell’azzurro.

It has been an unforgettable year for @janniksin, who is taking home the Fans’ Favourite Award! 👏 #ATPAwards Read more 👇 — ATP Tour (@atptour) December 12, 2023