Il 2025 di Jannik Sinner è appena cominciato. Il numero uno del mondo dopo le fatiche australiane proseguirà nella sua programmazione e giocherà diversi tornei importanti sempre sul cemento prima di cominciare la lunga stagione sulla terra rossa. Andiamo a scoprire, allora, quali saranno i prossimi appuntamenti in cui sarà presente il tennista ventitreenne.

DA MELBOURNE A ROTTERDAM

Il primo torneo post primo slam stagionale che giocherà Jannik Sinner sarà l’Atp 500 di Rotterdam. Dal 3 al 9 febbraio, sul cemento indoor olandese, il tennista italiano proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno in finale contro l’australiano Alex De Minaur. Un torneo che vede ai nastri di partenza tantissimi big del circuito: lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, lo stesso De Minaur, Holger Rune, Jack Draper. Senza dimenticare Matteo Berrettini che sulle superfici rapide può fare la voce grossa.

PRIMA VOLTA A DOHA

Dopo una settimana di riposo Sinner si presenterà nuovamente in campo, questa volta a Doha. Sul cemento qatariota il numero uno del mondo farà il suo esordio assoluto visto che non ha mai partecipato a questo torneo. E anche qui, torneo che mette in palio 500 punti per chi vince, ci sarà un parterre di tutto rispetto: iscritti Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Novak Djokovic, Alex De Minaur, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini. E sarà un altro banco di prova importante.

SI VOLA A LAS VEGAS

Marzo è il mese in cui il circuito fa tappa negli Usa con i due Masters 1000 Indian Wells e Miami. Ma prima, l’1 e il 2, ci sarà una ricca ed importante esibizione in quel di Las Vegas. E ci sarà Jannik Sinner. Simile al “Netflix Slam” che ha visto di fronte nel 2024 i due spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal proprio nel Nevada, questo evento intitolato “The MGM Rewards Slam” vedrà ai nastri di partenza in campo maschile l’azzurro assieme ad Alexander Zverev, Taylor Fritz e Tommy Paul, mentre in quello femminile ci saranno Aryna Sabalenka e Naomi Osaka.

I PRIMI DUE ‘1000’

Dopo l’esibizione si tornerà a fare sul serio sul cemento statunitense con i primi due Masters 1000 del 2025. Si comincia, come da tradizione, da Indian Wells: sul cemento californiano Jannik Sinner lo scorso anno conquistò la semifinale sconfitto poi in tre set da Carlos Alcaraz. Dal 5 al 16 marzo tutte le stelle mondiali saranno presenti ad Indian Wells dove sono in palio punti pesanti. Qualche giorno di riposo e poi si cambia costa: da Ovest si vola verso Est, direzione Miami. Nel 2024 Jannik sbaragliò tutta la concorrenza e vinse in scioltezza il torneo sconfiggendo in semifinale Daniil Medvedev ed in finale il bulgaro Grigor Dimitrov. Il torneo si disputerà dal 19 al 30 di marzo e chiuderà un mese molto impegnativo.

DIREZIONE TERRA ROSSA

Archiviata la parentesi sul cemento americano arriva il momento della tanto amata terra rossa. E, come da tradizione, si comincia da Montecarlo: sarà il Principato, dal 6 al 13 aprile, ad ospitare il terzo Masters 1000 della stagione. Jannik andrà a caccia del primo successo in carriera: lo scorso anno perse in semifinale una partita rocambolesca contro Stefanos Tsitsipas e l’anno prima idem con patate con il danese Holger Rune. Sarà la volta buona?

LA PARTITA PIU’ IMPORTANTE

Qualche giorno dopo, a Losanna, Jannik Sinner giocherà la partita più importante del 2025. Mercoledì 16 e giovedì 17 aprile si terrà l’udienza in relazione al caso doping che lo vede coinvolto. L’udienza si terrà dopo il ricorso presentato al Tas dalla Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, a seguito della sentenza di assoluzione emessa nei confronti di Sinner dall’Itia (International Tennis Integrity Agency): Sinner era risultato positivo al Clostebol a controlli antidoping cui si era sottoposto a marzo 2024 durante il torneo di Indian Wells.

LA PROGRAMMAZIONE DI JANNIK SINNER DOPO GLI AUSTRALIAN OPEN

3-9 febbraio: Atp 500 Rotterdam (cemento indoor)

17-22 febbraio: Atp 500 Doha (cemento outdoor)

1-2 marzo esibizione Las Vegas

5-16 marzo: Masters 1000 Indian Wells (cemento outdoor)

19-30 marzo: Masters 1000 Miami (cemento outdoor)

6-13 aprile: Masters 1000 Montecarlo (terra rossa)

16-17 aprile: udienza Tas a Losanna