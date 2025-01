Il tennis italiano non si ferma e anzi, dopo un 2024 stellare, inaugura il 2025 con un nuovo record storico: infatti, sono ora undici gli azzurri nella top-100 del ranking Atp. Sono gli effetti degli Australian Open, che hanno di nuovo visto il tricolore protagonista. La scena principale, chiaramente, se l’è presa Jannik Sinner, magnifico e letale nel prendersi il secondo trionfo consecutivo a Melbourne, conquistando il suo terzo Slam in carriera. Percorso netto per Jannik, che è parso ingiocabile lungo tutto il torneo, nonostante alcuni grandi momenti di difficoltà, come in occasione del malessere che lo ha debilitato nell’incontro con Holger Rune agli ottavi di finale.

Quello è stato forse l’unico vero momento in cui il campione è andato, comprensibilmente, in affanno, riuscendo comunque a portare a casa il risultato. Poi, i due turni comandati contro de Minaur e Shelton e, infine, la finale contro Alexander Zverev in cui, a parte un secondo set insidioso, ha lasciato solo le briciole al tedesco. Una finale che ha confermato, chiaramente, anche il tedesco al secondo posto, nonostante i due siano separati da un abisso di quasi 3.700 punti.

Tra gli altri, Novak Djokovic risale un posizione, portandosi in sesta, approfittando anche del crollo di Daniil Medvedev, che ora è settimo. Esce dalla top-10 Grigor Dimitrov, fermato dai problemi fisici, a vantaggio di Tommy Paul, che centra il miglior ranking in nona posizione.

Ranking Atp, ben undici azzurri in top-100: prima volta per Passaro

E, parlando di Dimitrov, non si può non collegarsi a Francesco Passaro, che si prende una fetta importante di copertina in questo avvio sprint del tennis italiano nel nuovo anno. Il 24enne perugino, infatti, agli Australian Open è entrato per la prima volta nel tabellone principale di uno Slam, approfittando del forfait di Fabio Fognini. Un altro forfait, quello del bulgaro, gli è valso il passaggio al secondo turno, in cui è arrivata una sconfitta contro Benjamin Bonzi, costretto al quarto set. Passaro, quindi, fa il suo ingresso in top-100 del ranking Atp attestandosi in 90esima posizione.

Dopo Sinner, il primo italiano in classifica è sempre Lorenzo Musetti, 17esimo dopo essere stato eliminato al terzo turno da Ben Shelton. Poi, tra la 33esima e la 35esima posizione, ecco il trittico formato da Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, capace di guadagnare oltre 20 posizioni dopo essersi spinto fino ai quarti a Melbourne, e Flavio Cobolli, con quest’ultimo già ripartito dal torneo di Montpellier. Tra i migliori cento al mondo anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Luca Nardi (impegnato nelle qualificazioni del Challenger di Koblenz), Fabio Fognini e Mattia Bellucci.

Il ranking Atp aggiornato al 27 gennaio

Jannik Sinner (ITA) 11.830 punti Alexander Zverev (GER) 8.135 punti Carlos Alcaraz (ESP) 7.010 punti Taylor Fritz (USA) 5.050 punti Casper Ruud (NOR) 4.160 punti Novak Djokovic (SRB) 3.900 punti Daniil Medvedev (RUS) 3.780 punti Alex de Minaur (AUS) 3.735 punti Tommy Paul (USA) 3.495 Andrey Rublev (RUS) 3.130 punti

17. Lorenzo Musetti 2.650

33. Matteo Berrettini 1.430

34. Lorenzo Sonego 1.376

35. Flavio Cobolli 1.372

39. Matteo Arnaldi 1.265

45. Luciano Darderi 1.183

83. Luca Nardi 679

89. Fabio Fognini 629

90. Francesco Passaro 629

96. Mattia Bellucci 605

Wta: Paolini sempre quarta, che balzo di Keys!

Per quanto riguarda la situazione al femminile, le prime quattro posizioni sono di fatto invariate: Aryna Sabalenka, nonostante non sia riuscita a confermarsi regina di Melbourne, rimane in testa con un margine ora molto ridotto su Iga Swiatek, uscita in semifinale. Terza Coco Gauff e quarta la nostra Jasmine Paolini. Perde tre posizioni Qinwen Zheng, ma soprattutto fa un grande balzo in avanti Madison Keys, protagonista un po’ a sorpresa degli Australian Open, vinti eliminando prima Swiatek e poi Sabalenka. Un successo straordinario che la posizionano al settimo posto del ranking Wta, eguagliando il suo best ranking raggiunto nel 2016.

Guadagna dieci posizioni Lucia Bronzetti, che, dopo l’uscita al secondo turno, si attesta ora in 66esima posizione, mentre l’altra azzurra in top-100 è Elisabetta Cocciaretto, 59esima.

La top-100 femminile aggiornata

Aryna Sabalenka (BLR) 8.956 punti Iga Swiatek (POL) 8.770 punti Coco Gauff (USA) 6.538 punti Jasmine Paolini (ITA) 5.289 punti Elena Rybakina (KAZ) 4.893 punti Jessica Pegula (USA) 4.861 punti Madison Keys (USA) 4.680 Qinwen Zheng (CHN) 4.095 punti Emma Navarro (USA) 3.709 punti Paula Badosa (ESP) 3.608

59. Elisabetta Cocciaretto 988

66. Lucia Bronzetti 945

105. Sara Errani 727

130. Martina Trevisan 542

141. Lucrezia Stefanini 508