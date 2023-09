Italia-Svezia in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

L’Italia di Filippo Volandri se la vedrà contro la Svezia di Johan Hedsberg nel terzo e ultimo incontro sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), una delle quattro sedi della fase a gironi della Coppa Davis 2023.

Italia e Svezia scenderanno in campo domenica 17 settembre con inizio fissato non prima delle ore 15.00. Il programma prevede come da tradizione i due singolari più il doppio. La copertura è affidata a Sky Sport, che monitora la manifestazione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201). Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 2.

Infine, sarà possibile vedere gli incontri di Coppa Davis anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) ma solamente in differita. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW, Sky Go, Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida tra Italia e Svezia. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine del confronto.