INTERVISTA – Qualificazioni Roland Garros 2023, Cobolli: “Una delle mie migliori partite dell’anno”

dal nostro inviato a Parigi, Alessandro Nizegorodcew

“Non è stata una partita facile ma l’ho gestita nel migliore nei modi. Penso sia stata una delle migliori partite dell’anno, sto molto bene in campo e mi sento in fiducia. Klein ha iniziato meglio di me ma ho cambiato qualcosa al livello tattico e sono riuscito a batterlo. Le condizioni del campo sono difficili e i campi sono più veloci del normale. Oggi era importante allungare gli scambi spingendolo all’errore. L’ultimo turno di qualificazione a uno Slam è difficilissimo da affrontare. Non mi sono mai qualificato ma ho affrontato avversari che sulla carta erano superiori a me, sono fiducioso”. Vittoria solida e tanta soddisfazione per Flavio Cobolli nel secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros 2023, nonostante un evidente errore arbitrale che avrebbe potuto complicare i piani, e ai microfoni di Sportface.it l’azzurro sottolinea la sua crescita dopo l’infortunio: “Dopo l’infortunio, che mi ha tenuto fuori a lungo, non mi sono allenato benissimo ma ora sto gestendo meglio le vicende extra campo. Sto crescendo fisicamente e mentalmente”.

E sulla sfida nel turno precedente con il francese Erhard: “Sono riuscito a gestire bene la pressione, penso di aver fatto un salto di qualità a livello mentale. Ieri ho giocato male ma sono riuscito vincere anche con il pubblico a sfavore ribaltando il risultato. Lui ha avuto i crampi nel mio momento peggiore e questo mi ha dato una mano”