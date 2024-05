Internazionali d’Italia 2024, Zverev: “Vittoria speciale, spero di continuare così al Roland Garros”

Alexander Zverev si gode la vittoria agli Internazionali BNL d’Italia 2024, che arriva a quasi due anni di distanza dall’infortunio al Roland Garros. “Ho giocato bene tutta la settimana dal primo punto del primo turno fino ad ora – ha spiegato in conferenza stampa il tennista tedesco -. Ovviamente, sono super contento di come sono andate le cose. Ho faticato un po’ in semifinale, ma me la sono cavata. Oggi ho fatto una grande prestazione. Nico (Jarry, ndr) è uno che sta giocando molto bene. Il modo in cui ha battuto i suoi rivali dimostra che sta arrivando in un grande momento. Ho dovuto neutralizzare quello, anche il suo servizio. Sono felice di essere seduto qui accanto al trofeo. È speciale perché mi dimostra che posso vincere di nuovo questo tipo di tornei, che sono al livello che voglio essere, che posso sognare di nuovo“.

LA CRONACA DELLA FINALE SVEREV-JARRY

Zverev ha poi parlato dell’importanza del padre nella sua carriera: “Nella vita in generale, tuo padre è molto importante, qualcuno che c’è sempre. È anche molto importante nella mia carriera. Abbiamo un ottimo rapporto, cosa che non sempre accade quando tuo padre è il tuo allenatore. A volte è al limite, ma il nostro rapporto al di fuori di questo è super buono. Adoro averlo intorno a me. Lo avrò quanto vuole. È un momento molto speciale per tutti noi, date le circostanze in cui questo è il mio primo Masters dopo l’infortunio. C’era molta incertezza sul fatto che sarei stato in grado di tornare a questo livello“.

Il trionfo a Roma dà fiducia anche in vista del Roland Garros, prossimo appuntamento: “L’ho già detto molte volte e lo ripeto: sono uno che sa che quando non gioco bene posso perdere contro chiunque, ma quando gioco bene posso battere chiunque. Questa è la mia mentalità, è così che la penso. So che devo concentrarmi su me stesso, trovare il mio ritmo a Parigi come ho fatto qui. Quindi, tutto dipenderà dalla mia racchetta” ha sottolineato Zverev, che ha ritrovato il ritmo giusto: “Prima di questo torneo, lo swing sulla terra battuta non era andato bene come speravo. Si tratta di trovare il proprio ritmo. Sono felice di essere riuscito a farlo qui poco prima del Roland Garros“.

“Spero di poter continuare così al Roland Garros e giocare il mio miglior tennis lì. È un evento che segna il mio calendario, è il torneo che voglio vincere. È il torneo che non vedo l’ora di giocare quest’anno. Farò tutto il possibile quest’anno. È il Grande Slam più duro fisicamente, quello di cui ho più ricordi. Spicca anche lo US Open, mi mancavano due punti per vincere il trofeo. Ho giocato il mio miglior tennis nel 2022, ho queste cose in mente” ha aggiunto il tennista tedesco, che punta in alto per il torneo di Parigi. Zverev però sa anche che troverà avversari di tutto rispetto: “Nole (Djokovic, ndr) sarà al suo meglio, vedrai, è così. Rafa (Nadal, ndr) giocherà molto meglio che a Madrid e Roma, ne sono sicuro. Per quanto riguarda Jannik (Sinner, ndr) e Carlos (Alcaraz, ndr), dipende dalla loro salute. Se stanno bene, sono due dei migliori giocatori del mondo, non c’è dubbio. Ho visto che Jannik ha caricato una foto di se stesso mentre si allena, quindi immagino che si sentirà bene in campo“.