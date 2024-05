Internazionali d’Italia Roma 2024, qualificazioni maschili: Passaro al turno decisivo, out Maestrelli e Oradini

Francesco Passaro ha onorato al meglio la wild card che gli ha concesso la Federazione e si è qualificato per il turno decisivo delle qualificazioni maschili degli Internazionali d’Italia 2024. La prima vittoria italiana di giornata al Foro Italico ha portato la firma del perugino, che sulla Grandstand Arena ha piegato con un doppio 7-5 lo statunitense Kovacevic, numero 89 del mondo ma non particolarmente a suo agio sulla terra battuta. Non si trattava comunque di un impegno semplice visto che l’americano ha molta più esperienza a livello Atp ed è più abituato a calcare determinati palcoscenici. Passaro è stato però bravissimo, servendo molto bene e dimostrando grande cinismo nei momenti chiave. In entrambi i set, il break decisivo è arrivato nel dodicesimo gioco e, dopo 1h57′, è arrivato il pass per il turno decisivo. Il suo prossimo avversario sarà il croato Duje Ajdukovic.

IL TABELLONE AGGIORNATO

Eliminato invece Francesco Maestrelli, che ha lottato fino alla fine con il più quotato Jerry Shang, ma si è dovuto arrendere alla distanza tra i rimpianti. 6-1 3-6 6-3 il punteggio del match, iniziato in ritardo per l’azzurro, che ha perso piuttosto nettamente il parziale d’apertura. Bravissimo a riscattarsi vincendo il secondo per 6-3, si è portato avanti di un break nel terzo ma, dal 3-1, ha perso cinque giochi consecutivi, cedendo il passo al cinese dopo quasi tre ore. Fuori a testa alta anche Giovanni Oradini, in tabellone grazie ad una wild card conquistata tramite le pre-quali, che si è inchinato a Thiago Monteiro per 6-4 6-4. Il brasiliano è oggettivamente più forte e più abituato a giocare partite del genere, tuttavia l’azzurro è riuscito ad impensierirlo, issandosi anche sul 4-1 nella seconda frazione prima di perdere cinque game di fila.