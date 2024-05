Internazionali d’Italia 2024, Swiatek: “Orgogliosa della vittoria, sto giocando un ottimo tennis”

Intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria degli Internazionali d’Italia 2024, Iga Swiatek ha commentato la vittoria: “Sono davvero orgogliosa di come ho giocato in queste settimane. Ho sfruttato le mie opzioni, ho messo pressione sulle mie avversarie in ogni momento e sono riuscita ad uscire indenne da situazioni delicate, senza mettermi troppa pressione e giocando quei punti importanti proprio come farei in un altro contesto“.

La polacca ha poi parlato dell’imminente Roland Garros: “So che sarò la favorita perché ci arrivo da numero 1 al mondo, ho grande fiducia e sto giocando un ottimo tennis. Ma sono anche consapevole che gli Slam sono diversi ed è per questo che voglio rimanere umile e concentrarmi, senza dare nulla per scontato. Dovrò lavorare molto duramente se voglio vincere“.

“Quest’anno sono molto meno concentrata su tutto ciò che riguarda la classifica e i punti che difendo in ogni torneo. L’anno scorso ho giocato un po’ in ansia perché sentivo di poter perdere il numero 1, ma questi non sono mai pensieri utili perché comportano lo spreco di energie di cui avrei bisogno per altre cose” ha concluso la numero 1 al mondo.