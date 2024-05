Internazionali d’Italia 2024, Sabalenka: “Torneo positivo, penso di poter fare bene a Parigi”

“Fin dall’inizio ho sentito di non riuscire a trovare il mio ritmo di gioco ideale. Nel secondo set ho cercato di essere più aggressiva e forse sarebbe cambiato tutto se fossi riuscita a sfruttare una delle palle break che ho avuto a disposizione. Devo capire che Iga è molto costante e che non devo correre così tanto per cercare il vincente“. Questa l’analisi di Aryna Sabalenka dopo la sconfitta nella finale degli Internazionali d’Italia 2024 per mano di Iga Swiatek.

“Non ho giocato il mio miglior tennis e la finale è stata lontana da quello che avrei voluto, ma il bilancio di tutto quello che ho vissuto in queste due settimane è positivo. Sono molto orgogliosa del mio percorso e di come ho lottato contro avversarie ostiche – ha proseguito la bielorussa, che può guardare con ottimismo all’imminente Roland Garros – Sono molto emozionata di andare a Parigi, adoro giocare lì e penso di poter fare molto bene. Perdere queste due finali non mi toglierà la fiducia, continuerò a lottare e a concentrarmi su me stessa. So che non lo farò sarò la favorita, ma voglio dare il meglio“.

Infine, sui problemi alla schiena che l’avevano condizionata nel corso del torneo, specialmente nel match contro Svitolina: “Ho avvertito un certo disagio e ho deciso di non correre rischi eccessivi perché non volevo che la situazione peggiorasse in vista del Roland Garros. La sconfitta di oggi però non è arrivata per questo“.