Internazionali d’Italia 2023, Sinner: “A Roma pressione positiva, il pubblico mi vuole bene”

“Sono qui per vincere il maggior numero di partite. A roma c’è una pressione positiva, la gente mi spinge nei momenti di difficoltà e mi vuole bene”. Jannik Sinner prepara l’esordio nell’edizione degli Internazionali BNL d’Italia 2023, dove al primo turno affronterà Thanasi Kokkinakis. L’azzurro ha parlato in occasione dell’evento che ha presentato la nuova collezione scuola “Pigna” dedicata a lui, oltre all’accordo tra la rinomata azienda e la Federazione Italiana Tennis e Padel. “Non mi piace fare paragoni con gli altri perché in Italia tanti hanno fatto cose importanti e c’è tanto lavoro da fare per raggiungerli – prosegue Sinner dopo essere stato paragonato a Panatta per le attese create negli appassionati -. Il pubblico sarà una carta da usare come ho fatto già alle Finals ed in Coppa Davis. Se sono un esempio? Sono giovane e ho una personalità che alla gente piace”.

Uno dei primi allenamenti della settimana di Sinner è stato quello con Novak Djokovic, sei volte campione a Roma, sul quale l’azzurro non ha dubbi: “L’allenamento è sempre diverso dal match, io normalmente gioco meglio in partita. Djokovic quando ha avuto difficoltà in passato si è sempre ripreso, l’ho visto bene e credo si farà trovare pronto al Roland Garros”. In conclusione anche una battuta sulla sconfitta del Milan nel derby di Champions contro l’Inter: “Due set sotto si può vincere. Non siamo partiti bene, ma io sono sempre positivo e nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. Credo nella squadra”.