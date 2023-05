Internazionali d’Italia 2023, Rune: “Con Ruud tutto ok. Medical time-out? È permesso”

“Ad inizio partita lui ha giocato bene ed io sapevo di non avere un buon record contro di lui. Dovevo trovare una soluzione diversa per batterlo e alla fine mi sono rilassato e ho trovato il modo di giocare sempre meglio”. Holger Rune ha parlato dopo la vittoria su Casper Ruud che gli è valsa l’accesso in finale agli Internazionali BNL d’Italia 2023. Con lo score di 6-7(2) 6-4 6-2 il giovane danese ha conquistato un meritato successo in rimonta: “Sono rimasto mentalmente composto, anche quando inseguivo. Ho cercato il mio tennis migliore, quello che per un set e mezzo non avevo trovato. Roma? Mi piace l’atmosfera, la gente è appassionata ed io non vedo l’ora di giocare la finale”.

In finale ci sarà il vincente di Medvedev-Tsitsipas ad attendere Rune, che per la prima volta in carriera ha battuto Ruud. A fine match il tennista classe 2003 è stato interrogato sui dissapori che avevano animato l’ultimo derby scandinavo, giocato lo scorso anno al Roland Garros: “ Non ho problemi con lui, è tutto ok. Lui è un grande giocatore e lo rispetto, sono contento di averlo finalmente battuto”. In conclusione Rune ha parlato anche delle polemiche sul medical time-out: “Quando ho dolore lo chiamo, è permesso. Non so cosa dire bene, ma quando ho male voglio ricevere il trattamento. So che ci sono dei momenti in cui non va usato e non lo faccio”.