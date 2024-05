Internazionali BNL d’Italia 2024, Osaka: “Sto cercando la strada per tornare a buoni livelli”

Naomi Osaka continua la sua serie di vittorie sulla terra battuta al WTA di Roma 2024. In conferenza stampa, come riporta Punto de Break, la giapponese parla della sua evoluzione su questo tipo di superficie e di come la sua mentalità sia cambiata da quando è diventata mamma: “La partita di oggi è andata abbastanza bene, ma ero già molto concentrata perché sapevo quanto fosse brava Kasatkina. Sono contenta del risultato. Ci siamo allenate a Madrid e mi ha battuto come 6-0 o 6-1. Per qualche motivo, quando abbiamo iniziato, non ricordavo come si gioca sulla terra battuta. Non sapevo come strutturare il punto”.

“Volevo solo giocare un tennis intelligente, con la massima percentuale di palla, qualunque cosa accadesse. Ho rinunciato quando le cose si sono messe male, me ne sono resa conto e ho provato a tornare al piano iniziale. Sono molto consapevole che non posso. Per batterla difendendo, devo puntare sui miei colpi, non voglio nemmeno giocare piatto, voglio solo essere più intelligente con i pezzi grossi”, aggiunge Osaka.

La tennista nipponica poi si dice contenta di essere tornata: “Sono molto grata di essere tornata, di essere in salute perché so quanto mi è costato essere qui. Mi sento anche molto ispirata dagli atleti che vedo adesso, sto guardando molto tennis. Lo voglio con tutti il mio cuore per essere dove sono adesso, quindi sto dando tutto ciò che serve. Mi sento come se stessi cercando la strada per tornare a cui penso di appartenere”.

Infine parla dei cambiamenti che l’hanno segnata in questo rientro: “Nel corridoio verso il campo ci sono i campioni, vedere Serena e Sharapova lì è fantastico, mi ispira sapere che i grandi battitori possono giocare bene sulla terra. Quando ero più giovane guardavo le loro partite. Adesso non guardo nelle loro partite passate, sono ancora triste che non sia nel circuito, soprattutto perché Rafa sta facendo il suo ultimo tour. Da quando ho Shai, la mia mentalità è cambiata, sono molto più affamata. Vincere tre partite qui è qualcosa di cui sono molto felice, ma voglio continuare. Voglio vedere quanto lontano posso arrivare. Non vedo davvero l’ora di rivedere Shai, quindi questo mi motiva ogni giorno. Ci chiamiamo tanto, mi mandano tanti video e non mi sembra che mi manchi nulla”.