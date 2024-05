Internazionali BNL d’Italia 2024: Collins deve arrendersi a Sabalenka, di nuovo finale con Swiatek

Se in campo maschile ci sono state sorprese ed eliminazioni eccellenti, tanto da ritrovarsi in semifinale Tabilo contro Zverev e Jarry contro Paul, tutto come da copione invece per quanto riguarda il tabellone femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2024: la finale di sabato è la migliore possibile tra la testa di serie numero uno Iga Swiatek e la numero due al mondo Aryna Sabalenka. Proprio la bielorussa, in serata, ha battuto al Foro Italico la tennista più in forma del momento, la statunitense Danielle Collins, col punteggio di 7-6 6-2 in un’ora e venticinque minuti di gioco, crescendo sempre più alla distanza fino al trionfo che la porta ancora una volta in finale contro la polacca in quello che è il duello tra le due attuali dominatrici del circuito femminile.

Sul Centrale nel primo set l’americana parte male col servizio e subisce il break nel quarto game. Sembra tutto in pugno alla bielorussa, invece nel settimo game Collins riesce a strappare la battuta alla rivale e a riportarsi on serve. A quel punto il tie-break sembra l’ipotesi più gettonata, nel dodicesimo gioco però Sabalenka sorprende la numero 13 del tabellone e trova il break alla seconda opportunità che vale anche il set. Nel secondo set la statunitense si arrende ben presto: break subito in apertura e Sabalenka crea il solco, portandosi sul 3-0, Collins tiene il servizio ma non può nulla nei turni in risposta e così la numero due del seeding e del ranking Wta alla seconda palla match chiude tutto all’ottavo game.