Internazionali BNL d’Italia 2023, Fitp introduce regola per rimborso biglietti in caso di pioggia

Giornata di pioggia su Roma durante gli Internazionali BNL d’Italia 2023. La Fitp ha deciso di introdurre una regola per il rimborso dei biglietti, che prima valeva solo nel caso in cui non si fosse giocato neanche un punto dei match: “La Fitp intende comunque garantire un ristoro (tramite rimborso del prezzo del biglietto o tramite un voucher pari al prezzo del biglietto) anche qualora uno degli incontri programmati nella sessione indicata sul biglietto abbia avuto inizio e sia stato poi annullato anteriormente alla conclusione del primo set, insieme a tutti gli altri programmati nella medesima sessione, a causa di pioggia. La Fitp provvederà a comunicare i tempi e le modalità del ristoro”.