Coppa del Mondo Pentathlon: decimo posto a Sofia per l’azzurra Frezza

Decimo posto nella quarta ed ultima tappa della World Cup 2023 di Penthatlon a Sofia per l’azzurra Alessandra Frezza (Aeronautica Militare). La 27enne italiana ha chiuso con 1361 punti la gara vinta dalla Kerenza Bryson (1400) davanti alla coreana Seungmin Seong (1393) e alla lituana Ieva Serapinaite (1384).

Ecco le parole a fine gara della Frezza: “Dopo la tappa di Ankara questa gara è stata un’altra buona conferma. Sono contenta di aver centrato un’altra Top 10 ma non pienamente soddisfatta per via di qualche errore di troppo durante questa finale. Sicuramente sarà un’ottima indicazione per continuare a lavorare sui dettagli in vista dei prossimi appuntamenti. Ringrazio sempre tutto lo staff per il sostegno, la Federazione e la mia società che mi stanno accompagnando in questo viaggio”.

Queste invece le parole del direttore tecnico Andrea Valentini: “Sono molto contento per Alessandra Frezza, che si conferma tra per prime 10 al mondo, con questa sua seconda tappa in Coppa del Mondo davvero ben riuscita, nonostante abbia perso qualche punto nell’equitazione. Discreta anche la prova di Francesca Tognetti che si è fermata nuovamente a poco dalla finale, dimostrando comunque un buon livello. In campo maschile bella sorpresa di Stefano Frezza che ha sfruttato bene l’occasione che gli è stata data, anche se rimane il rammarico per una finale sfiorata che sarebbe stata davvero la ciliegina sulla torta. In merito agli altri atleti, sicuramente le prestazioni di Mattia Parisi e Alessandro Colasanti non sono soddisfacenti, peccato per il tiro di Roberto Micheli che ha compromesso una gara che poteva essere di tutt’altro genere”.

E ancora: “Attendiamo le classifiche al termine delle quattro tappe per capire se oltre ad Elena Micheli, Alice Sotero, Alessandra Frezza e Giorgio Malan anche Matteo Cicinelli ha centrato la finale”.