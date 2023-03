Indian Wells, Sinner: “Molto difficile giocare contro Wawrinka. Felice di continuare qui”

Jannik Sinner continua la sua avventura ad Indian Wells, battendo con un rotondo 6-1 6-4 Stan Wawrinka. Il tennista altoatesino dopo la vittoria ha voluto puntualizzare come non sia stata una partita a senso unico come magari il punteggio potrebbe far pensare. Inoltre, ha dichiarato ovviamente di essere alquanto felice di proseguire la sua avventura in un torneo su cui punta molto. D’ora in poi il percorso sarà duro per puntare alla vittoria: ai quarti di finale Sinner incontrerà la testa di serie numero 4 Taylor Fritz in un match che ci si attende spettacolare.

Queste le parole di Sinner immediatamente dopo la vittoria contro Wawrinka: “Oggi il punteggio è bugiardo. Penso che entrambi abbiamo giocato molto bene, ci sono stati molti scambi lunghi, lui mi è sempre stato molto vicino. Stan ha sbagliato la risposta di pochissimo. Oggi è stata davvero una partita molto difficile, sono felice di essere ancora in corsa“.