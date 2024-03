Indian Wells 2024: programma, orari e ordine di gioco domenica 10 marzo con Sinner e Paolini

Il programma e gli orari di domenica 10 marzo per quanto riguarda il torneo combined di Indian Wells 2024, sia Masters 1000 che Wta 1000. E’ tempo di terzo turno in California, ergo tornano in campo tanti big e soprattutto i numeri uno d’Italia. Jannik Sinner sfida il tedesco Struff, mentre Jasmine Paolini ritrova la russa Kalinskaya. Protagonisti, tra gli altri, anche Iga Swiatek e Carlos Alcaraz. Si comincia alle ore 19:00 italiane, 11:00 locali. Ecco tutte le partite in programma.

PROGRAMMA MERCOLEDI’ 6 MARZO

STADIUM 1

Ore 19:00 – (1) Swiatek vs (26) Noskova

Non prima delle 21.00 – (31) Auger-Aliassime vs (2) Alcaraz

a seguire – (25) Struff vs (3) Sinner

Non prima delle 02:00 – (WC) Wozniacki vs (WC) Volynets

Non prima delle 04:00 – (16) Shelton vs (22) Cerundolo

STADIUM 2

Ore 19:00 – (18) Tiafoe vs (11) Tsitsipas

Non prima delle 21.00 – (21) Kalinskaya vs (13) Paolini

a seguire – (WC) Kerber vs (17) Kudermetova

Non prima delle 02:00 – (6) Zverev vs (27) Griekspoor

Non prima delle 04:00 – (12) Haddad Maia vs (22) Pavlyuchenkova

STADIUM 3

Ore 19:00 – Gauff/Pegula vs Kenin/Mattek-Sands

a seguire – (18) Keys vs Putintseva

a seguire – (LL) Podoroska vs (28) Potapova

a seguire – (5) Rublev vs (32) Lehecka

STADIUM 4

Ore 19:00 – (Q) Seyboth Wild vs Marozsan

a seguire – (20) Bublik vs (10) De Minaur

STADIUM 5

Ore 19:00 – Nys/Zielinski vs Bolelli/Vavassori