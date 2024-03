NBA 2023/2024, uno storico Doncic trascina i Mavericks: massimo in carriera per Fontecchio, ma Pistons ko

Luka Doncic - Photo by Erik Drost (CC BY 2.0)

Nei sette match validi per la regular season NBA 2023/2024 andati in scena nella notte italiana, spicca il successo dei Dallas Mavericks contro i Detroit Pistons per 142-124. A prendersi la scena è stato Luka Doncic, capace di scrivere la storia poiché per la sesta partita consecutiva ha messo a referto una tripla doppia da almeno 30 punti (stavolta 39 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). Nonostante la sconfitta, la franchigia del Michigan si gode un Simone Fontecchio in forma smagliante. L’azzurro ha infatti realizzato 27 punti (massimo in carriera), oltre a 4 rimbalzi e 2 assist, ed è sempre più protagonista.

Per quanto riguarda gli altri match, i Los Angeles Clippers hanno vinto di 10 contro i Chicago Bulls nel segno dei tre tenori: Leonard-George-Harden (53 punti in tre, poco meno del 50% della squadra). Successi importanti anche per chi finora non ha disputato una stagione indimenticabile, come gli Charlotte Hornets, i Portland Trail Blazers e soprattutto i San Antonio Spurs, capaci di espugnare il Chase Center (sotto gli occhi, tra gli altri, di Roger Federer) e piegare i Golden State Warriors per 126-123. Bene Denver, che ha liquidato gli Utah Jazz, e infine i Boston Celtics hanno rispettato il pronostico della vigilia contro i Phoenix Suns, imponendosi per 117-107.