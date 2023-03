Iga Swiatek annuncia il forfait da Miami e Billie Jean King Cup: “Priorità alla salute”

“Sapete bene che, a partire dal torneo di Dubai, stavo combattendo con un’infezione. La mia condizione fisica, tuttavia, è stata sufficiente per continuare a giocare e così ho fatto, ma così mi sono procurata una brutta tosse che mi ha causato un infortunio alle costole”. Iga Swiatek, numero 1 del mondo, annuncia così il proprio forfait del WTA 1000 di Miami e dalle fasi preliminari della Billie Jean King Cup.

“Vi terrò aggiornati sulla mia situazione fisica e vi farò sapere quando sarò pronta per tornare a competere, il che dipenderà dal mio processo di recupero e di guarigione. Sono fortunata ad avere con me un team fantastico e sono certa che sarà solo questione di tempo prima che possa tornare a gareggiare al meglio delle mie possibilità. La salute, in questo momento, è la priorità”, ha concluso Swiatek, che salvo colpi di scena dovrebbe rientrare in occasione del WTA 500 di Stoccarda, torneo che darà il via alla stagione primaverile su terra rossa.

🎾 It was a very difficult decision to make but I have no doubts that health is the most important. ⤵️

🎾 To była naprawdę bardzo trudna decyzja, ale nie mam wątpliwości, że zdrowie jest absolutnie najważniejsze. ⤵️ pic.twitter.com/HjBqrANmy0

— Iga Świątek (@iga_swiatek) March 22, 2023