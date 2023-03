Serie C, Marani: “Abbiamo la necessità di migliorare i manti erbosi dei campi delle squadre di Lega Pro”

Matteo Marani, durante il Consiglio Direttivo che si è tenuto nella sede fiorentina della Serie C, ha rilevato la necessità di cambiare i manti erbosi di molti campi di squadre di Serie C. Il problema è alla base delle questioni di molte società italiane che competono nella terza lega nazionale. Il neo presidente della Lega Pro ha sottolineato questa necessità, oltre a porgere i proprio complimenti al Catanzaro per la promozione in Serie B. Di seguito le parole di Marani, riferite nel corso del Consiglio Direttivo in cui erano anche presenti al vice presidente vicario Gianfranco Zola, dal vice presidente Giovanni Spezzaferri e dai consiglieri Alessandra Bianchi, Andrea Langella, Antonio Magrì, Roberta Nocelli, Carmelo Salerno e Patrizia Testa.

Sui manti erbosi: “I manti erbosi di Lega Pro devono assolutamente migliorare. E’ necessario un miglioramento delle nostre strutture di gioco perché dobbiamo tutelare il gesto tecnico, la bellezza del calcio, gli atleti stessi, oltre a chi investe nel pallone. Un’idea per incentivare i club potrebbe essere quella di dare un premio al campo più bello“.

Inoltre, Marani ha rilevato alcune novità e uno speciale ricordo che verrà fatto prima della finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C fra Vicenza e Juventus NG: ossia il ricordo di Paolo Rossi indimenticato campione azzurro e dei due club. Altra importante novità nell’ottica di fornire nuovi servizi ai club, riguarda i playout 2022/23: è stata avanzata la proposta che la tecnologia VAR sia di supporto agli arbitri di serie C anche negli spareggi salvezza.