Highlights Sinner-Dimitrov 6-4 3-6 6-2, Atp Pechino 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 21

Jannik Sinner batte Dimitrov in tre set, 6-4 3-6 6-2, nel match valido per i quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino, in Cina. Partita molto equilibrata con l’azzurro che non sfrutta otto palle break nel secondo set e si fa portare al terzo dal bulgaro. Set in cui il numero uno azzurro accusa qualche problema fisico, causato dai postumi della forte influenza con cui è arrivato in Asia, ma riesce a spuntarla sfruttando il break in apertura ottenuto. Ottava semifinale Atp per Sinner, e ventesima in carriera, che in semifinale affronterà Carlos Alcaraz, che oggi ha battuto in due set Ruud 6-4 6-2. Ecco gli highlights del match.