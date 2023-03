Highlights Medvedev-Rublev 6-2 6-2, finale Atp Dubai 2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 49

Il video con gli highlights della finale del torneo Atp 500 di Dubai tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Il derby russo ha visto la netta vittoria di Medvedev, che ha battuto il connazionale e amico con un netto 6-2 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Si tratta del terzo titolo consecutivo in altrettante settimane per colui che da lunedì risalirà al numero 6 del ranking Atp.

IL RECAP DEL MATCH

GLI HIGHLIGHTS