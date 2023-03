F1 GP Bahrain 2023, Wolff: “Le Red Bull ed Alonso sono molto veloci”

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha parlato dopo le qualifiche del Gran Premio di F1 del Bahrain 2023. Ecco le sue parole: “Siamo sesti e settimi in griglia, ma abbiamo preso sei decimi, la macchina ha qualche problema anche se i dati sono buoni. Qualcosa non funziona. Red Bull ed Alonso sono molto veloci, noi siamo un po’ come la Ferrari, ce la giocheremo tra 6-7 macchine che sono tutte vicine”.