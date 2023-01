Highlights Djokovic-Tsitsipas 6-3 7-6 7-6, finale Australian Open 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 42

Novak Djokovic è leggenda! Il serbo, a un anno esatto da quella deportazione che per molti voleva dire fine del suo successo, batte Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3 7-6 7-6 e conquista il titolo degli Australian Open per la decima volta in carriera, trofeo fatto suo in tutte le ultime 4 edizioni a cui ha preso parte. Riviviamo quanto accaduto con gli highlights della sfida.