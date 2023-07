Fritz-Vukic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Atlanta 2023

Taylor Fritz se la vedrà contro Aleksandar Vukic nella finale dell’ATP 250 di Atlanta (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città statunitense. Il padrone di casa, testa di serie numero uno della manifestazione, ha raggiunto in scioltezza l’ultimo atto confermando i pronostici della vigilia. Non si può dire altrettanto dell’australiano, dovuto ricorrere per ben due volte al terzo e decisivo set. Tra i due non ci sono precedenti a qualsiasi livello. Fritz partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il californiano va alla caccia del suo sesto titolo in carriera nel circuito maggiore, quello che sarebbe il secondo della stagione dopo quello conquistato a Delray Beach (sempre in casa e sul cemento outdoor). Serve un’impresa, infatti, al giocatore aussie, giunto per la prima volta in una finale così prestigiosa dopo una vita passata a remare nei tornei minori.

Fritz e Vukic scenderanno in campo oggi (domenica 30 luglio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sullo Stadium Court con inizio fissato non prima delle ore 22.00 italiane (le 16.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Fritz e Vukic garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.