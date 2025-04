Lucia Bronzetti per la prima volta in carriera batte Naomi Osaka e supera il primo round del WTA 1000 di Madrid. La n°59 del ranking ha la meglio sul Centrale della Caja Magica dopo un match di quasi due ore e mezza, imponendosi con il punteggio di 6-4 2-6 6-4 e tornando a vincere un match di main draw al terzo set dopo circa dieci mesi dall’ultima volta. Una vittoria di spessore, ancora più importante per come è arrivata, seppur contro un’avversaria che continua ad avere enormi difficoltà a tornare sui livelli di un tempo dopo la maternità da cui è rientrata ormai da più di un anno. Il sorteggio, però, per Lucia non è stato clemente: dopo aver affrontato e sconfitto l’ex vincitrice Slam, ora ne trova un’altra, ovvero la n°5 del torneo Madison Keys.

La cronaca della partita

Primo set senza troppi sussulti, con Bronzetti che concede e annulla le uniche due palle break nel terzo game e finisce per piazzare l’allungo decisivo sul 3-3 sfruttando la prima chance sul servizio dell’avversaria verso il 6-4 finale. L’efficacia alla battuta da parte dell’azzura cala però notevolmente nel secondo parziale, subendo ben tre break dalla nipponica, che riesce a pareggiare i conti con un 6-2.

Si arriva così a una terza e decisiva frazione che è una battaglia punto su punto. Bronzetti è la prima ad avvantaggiarsi, togliendo il servizio a Osaka nel game d’apertura. Sul 3-1 ha anche un’opportunità per il doppio break, ma dopo non averla concretizzata, finisce per concedere il controbreak nel game successivo alla quinta chance utile. Ogni gioco è lottato, sul 3-3 la romagnola va 0-40 e la terza occasione è quella buona per tornare avanti. Sul 4-3, poi, vince un altro game interminabile in cui cancella un totale di tre palle break all’ex numero uno al mondo. Osaka tiene sul 3-5 e manda l’allieva di coach Francesco Piccari a servire per il match nel decimo game. Qui non trema Lucia, che a quindici chiude il game, il set e il match.

Cocciaretto non si qualifica

Non arrivano buone notizie dal tabellone di qualificazione, che quest’oggi si conclude con gli incontri del secondo e decisivo round. Prosegue, infatti, la complicata stagione di Elisabetta Cocciaretto, la quale non riesce ad accedere al main draw del WTA 1000 madrileno. Una sconfitta netta, senza appello, con il punteggio di 6-2 6-2 dalla talentuosa francese Diane Parry. Tanti games lottati, ma quasi tutti finiti poi nelle mani della transalpina. Un’altra settimana difficile, invece, per la marchigiana, già scesa al n°87 del ranking mondiale dopo aver iniziato il 2025 alle porte della top-50 globale.

Più tardi, nel corso del pomeriggio, proverà invece a centrare un posto in main draw Lucrezia Stefanini. La toscana, dopo aver eliminato all’esordio Erika Andreeva, contende la qualificazione alla teenager serba Teodora Kostovic.