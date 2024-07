Djokovic-Nadal, The Last Dance? Sfida n°60, ecco i 59 precedenti

Una storia diventata ormai maggiorenne, quella tra Rafa Nadal e Novak Djokovic. Sono trascorsi 18 anni dal loro primo incontro ufficiale sul circuito maggiore: era il 2006 e la sede indovinate un po qual’era? Esatto, Court Chatrier del Roland Garros. Djokovic si ritirò dopo aver perso i primi due set con Rafa che poi fece il bis conquistando il suo secondo slam parigino. Una storia che nasce, si sviluppa e potrebbe anche finire su quello stesso campo. L’ultimo precedente tra i due è stato giocato sempre lì: era il 2022 e Nadal riuscì ad imporsi in 4 set e anche in quel caso finì per conquistare il titolo, in finale su Casper Ruud. I due si affrontano per la seconda volta ai Giochi, dopo Pechino 2008 con vittoria sempre del maiorchino in tre set. Potrebbe essere The Last Dance? Chi lo sa, ma è certamente possibile. Nel frattempo, però, ci godiamo il 60° confronto tra i due. Il bilancio? 30-29 Djokovic.

DJOKOVIC-NADAL: TUTTI I PRECEDENTI

2022 FRENCH OPEN QUARTERFINAL NADAL 6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4)

2021 FRENCH OPEN SEMIFINAL DJOKOVIC 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2

2021 ROME MASTERS FINAL NADAL 7-5, 1-6, 6-3

2020 FRENCH OPEN FINAL NADAL 6-0, 6-2, 7-5

2020 ATP CUP FINAL DJOKOVIC 6-2, 7-6(4)

2019 ROME MASTERS FINAL NADAL 6-0, 4-6, 6-1

2019 AUSTRALIAN OPEN FINAL DJOKOVIC 6-3, 6-2, 6-3

2018 WIMBLEDON SEMIFINAL DJOKOVIC 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6, 10-8

2018 ROME MASTERS SEMIFINAL NADAL 7-6(4), 6-3

2017 MADRID MASTERS SEMIFINAL NADAL 6-2, 6-4

2016 ROME MASTERS QUARTERFINAL DJOKOVIC 7-5, 7-6(4)

2016 INDIAN WELLS MASTERS SEMIFINAL DJOKOVIC 7-6(5), 6-2

2016 DOHA FINAL DJOKOVIC 6-1, 6-2

2015 ATP FINALS SEMIFINAL DJOKOVIC 6-3, 6-3

2015 BEIJING FINAL DJOKOVIC 6-2, 6-2

2015 FRENCH OPEN QUARTERFINAL DJOKOVIC 7-5, 6-3, 6-1

2015 MONTE-CARLO MASTERS SEMIFINAL DJOKOVIC 6-3, 6-3

2014 FRENCH OPEN FINAL NADAL 3-6, 7-5, 6-2, 6-4

2014 ROME MASTERS FINAL DJOKOVIC 4-6, 6-3, 6-3

2014 MIAMI OPEN FINAL DJOKOVIC 6-3, 6-3

2013 ATP FINALS FINAL DJOKOVIC 6-3, 6-4

2013 BEIJING FINAL DJOKOVIC 6-3, 6-4

2013 US OPEN FINAL NADAL 6-2, 3-6, 6-4, 6-1

2013 CANADA MASTERS SEMIFINAL NADAL 6-4, 3-6, 7-6(2)

2013 FRENCH OPEN SEMIFINAL NADAL 6-4, 3-6, 6-1, 6-7(3), 9-7

2013 MONTE-CARLO MASTERS FINAL DJOKOVIC 6-2, 7-6(1)

2012 FRENCH OPEN FINAL NADAL 6-4, 6-3, 2-6, 7-5

2012 ROME MASTERS FINAL NADAL 7-5, 6-3

2012 MONTE-CARLO MASTERS FINAL NADAL 6-3, 6-1

2012 AUSTRALIAN OPEN FINAL DJOKOVIC 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5

2011 US OPEN FINAL DJOKOVIC 6-2, 6-4, 6-7(3), 6-1

2011 WIMBLEDON FINAL DJOKOVIC 6-4, 6-4

2011 ROME MASTERS FINAL DJOKOVIC 7-5, 6-4

2011 MADRID MASTERS FINAL DJOKOVIC

2011 MIAMI OPEN FINAL DJOKOVIC 4-6, 6-3, 7-6(4)

2011 INDIAN WELLS MASTERS FINAL DJOKOVIC 4-6, 6-3, 6-2

2010 ATP FINALS ROUND ROBIN NADAL 7-5, 6-2

2010 US OPEN FINAL NADAL 6-4, 5-7, 6-4, 6-2

2009 ATP FINALS ROUND ROBIN DJOKOVIC 7-6(5), 6-3

2009 PARIS MASTERS SEMIFINAL DJOKOVIC 6-2, 6-3

2009 CINCINNATI OPEN SEMIFINAL DJOKOVIC 6-1, 6-4

2009 MADRID MASTERS SEMIFINAL NADAL 3-6, 7-6(5), 7-6(9)

2009 ROME MASTERS FINAL NADAL 7-6(2), 6-2

2009 MONTE-CARLO MASTERS FINAL NADAL 6-3, 2-6, 6-1

2009 DAVIS CUP ROUND ROBIN NADAL 6-4, 6-4, 6-1

2008 BEIJING OLYMPICS SEMIFINAL NADAL 6-4, 1-6, 6-4

2008 CINCINNATI OPEN SEMIFINAL DJOKOVIC 6-1, 7-5

2008 QUEEN’S CLUB FINAL NADAL 7-6(6), 7-5

2008 FRENCH OPEN SEMIFINAL NADAL 6-4, 6-2, 7-6(3)

2008 HAMBURG SEMIFINAL NADAL 7-5, 2-6, 6-2

2008 INDIAN WELLS MASTERS SEMIFINAL DJOKOVIC 6-3, 6-2

2007 MASTERS CUP ROUND ROBIN NADAL 6-4, 6-4

2007 CANADA MASTERS SEMIFINAL DJOKOVIC 7-5, 6-3

2007 WIMBLEDON SEMIFINAL NADAL 3-6, 6-1, 4-1, RETD.

2007 FRENCH OPEN SEMIFINAL NADAL 7-5, 6-4, 6-2

2007 ROME MASTERS QUARTERFINAL NADAL 6-2, 6-3

2007 MIAMI OPEN QUARTERFINAL DJOKOVIC 6-3, 6-4

2007 INDIAN WELLS MASTERS FINAL NADAL 6-2, 7-5

2006 FRENCH OPEN QUARTERFINAL NADAL 6-4, 6-4, RETD.