Robin Soderling lascia definitivamente il ruolo di capitano della Svezia. Il 38enne ex tennista, che già dalla scorsa estate aveva deciso di prendersi una pausa, ha deciso di rinunciare al suo ruolo per motivi di salute: al suo posto, per il momento, ci sarà Johan Hedsberg. La Svezia sarà una delle avversarie dell’Italia nel girone di Davis in programma a Bologna dal 12 al 17 settembre.