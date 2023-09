Coppa Davis, l’emozione di Murray: vittoria dedicata alla nonna scomparsa

Impegnato nel pomeriggio in Coppa Davis, Andy Murray ha avuto la meglio a fatica in rimonta su Leandro Riedi. Dopo aver perso il primo set al tie break lo scozzese si è infatti aggiudicato secondo e terzo set con il punteggio di 6-4, garantendo alla Gran Bretagna il primo punto nella sfida contro la Svizzera. Nell’intervista post partita però Sir Andy si è lasciato andare e ha trattenuto a stento le lacrime, rivelando che nei giorni scorsi aveva perso sua nonna. A causa dell’impegno in Coppa Davis però non ha potuto prendere parte al funerale, ma la dedica finale per la vittoria è stata tutta per lei. L’emozione è stata palpabile, tanto che il pubblico ha tributato al campione di Glasgow una meritata standing ovation.

🇬🇧 Andy Murray emotionally reveals that he missed his Gran’s funeral to play the Davis Cup today. Dedicated the win to her. 🥹 pic.twitter.com/Li0C6eEmBq — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 15, 2023