F1 GP Singapore 2023, Sainz: “Un venerdì positivo, vedremo cosa succederà domani con la pista”

“Un venerdì positivo. La vettura è sembrata lavorare bene a livello di prestazioni fin dal primo giro della prima sessione, per cui nella seconda ci siamo potuti dedicare a rifinire ulteriormente il set-up”. Carlos Sainz, pilota della Ferrari, ha commentato in questo modo le due sessioni di libere andate in scena sul circuito di Marina Bay in vista del GP di Singapore. “Mi aspetto che la pista domani migliorerà ulteriormente, con ancora più grip. Vedremo in quelle condizioni quanto noi riusciremo a migliorare e quello che riusciranno a fare i nostri avversari”, ha proseguito il pilota ispanico.