Coppa Davis: Jannik Sinner batte in tre set Novak Djokovic. Decisivo il doppio per Italia-Serbia

Terminato il terzo atto della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Questa volta ci si contendeva un fondamentale punto per le semifinali di Coppa Davis 2023 proprio tra Italia e Serbia. A vincere questa volta è stato Sinner, che concede la possibilità all’Italia di giocarsela con il doppio. Il risultato si chiude sul 6-2 2-6 7-5.

Nel primo set partenza a rilento del serbo che pare appannato. Jannik invece sembra aver imparato dagli errori dell’ultima sconfitta. Già nel terzo game l’azzurro conquista un break con un serve and volley non funzionale da parte di Djokovic. Al quinto game ancora un altro break: Sinner lo conquista ai vantaggi con l’avversario a cui sembra non entrare una lauta percentuale di prime. In 36 minuti Jannik Sinner conquista il primo set per 6-2.

Nel secondo set Djokovic innesta le marce alte e dimostra la sua caratura. Nel quarto game, al servizio di Jannik, il serbo trova le forze per combattere i colpi potenti dell’azzurro. Ai vantaggi Novak si concede una palla break: Jannik perde la prima di servizio e decide di spingere sulla seconda. L’idea non si rivela corretta e Sinner concede al serbo il primo break. Nell’ottavo game l’azzurro concede l’offensiva al numero 1 che non si fa pregare e ruba un altro break e vince il set per 2-6.

Nel terzo set Djokovic sembra partire ancora meglio. Al secondo game di battuta c’è Jannik al servizio: gli oltre dieci punti del gioco permettono all’azzurro di caricarsi e vincere il game con tre ace consecutivi. Nel quinto game invece è il serbo ad essere in difficoltà: sul 15-30 l’azzurro aveva la possibilità a rete di appoggiare un punto già fatto ma sbaglia. Game a Novak. Al decimo game Jannik ha servito per restare nel match. Il primo è un rovescio fuorigiri, 0-15, il secondo un recupero assurdo del serbo, ed il terzo porta a tre match point sullo 0-40. Jannik con fatica annulla il primo. Nei successivi subentra un servizio incredibile e la mentalità del campione, game a Sinner e 5-5. Il successivo turno di battuta l’azzurro parte con un punto. Novak riesce a portarsi sul 30-15 ma da quel momento non è più padrone del destino: Sinner fa il break e si porta sul 6-5, servendo per il match. Al servizio Jannik non trema e chiude l’ultimo set sul 7-5, dopo aver annullato tre match point consecutivi.