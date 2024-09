Coppa Davis 2024, Italia-Belgio 1-1: Cobolli sconfitto all’esordio da Bergs

Zizou Bergs batte in tre set Flavio Cobolli e ristabilisce la parità all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Sarà dunque il doppio a decidere il confronto Italia-Belgio, valevole per il Gruppo A della Coppa Davis 2024. 6-3 6-7 6-0 il punteggio in favore del belga, che ha trionfato in due ore e mezza di gioco ed ha regalato il punto del pareggio alla squadra capitanata da Steve Darcis. Non è andato invece come sperato l’esordio con la maglia azzurra per Cobolli, tradito in parte dalla tensione ma anche costretto a fare i conti con un avversario che ha giocato davvero bene.

Ristabilita la parità dunque tra Italia e Belgio, appaiate sull’1-1, e questo significa che gli azzurri dovranno aspettare la sfida contro l’Olanda per festeggiare un’eventuale qualificazione per Malaga. Chance enorme invece per il Belgio: se Gille/Vliegen dovessero battere Bolelli/Vavassori, arriverebbe non solo la qualificazione ma anche l’aritmetico primo posto nel girone.

CRONACA – Parte meglio Cobolli, che ottiene il break nel terzo gioco e lo consolida nel game seguente, issandosi sul 3-1. Purtroppo la luce si spegne e, nonostante qualche chance qua e là (due opportunità sul 3-2, palla break sul 3-3), finisce per perdere ben cinque giochi consecutivi, consegnando il set all’avversario. 6-3 Bergs in 42 minuti e altro obiettivo rimonta dopo quella di Berrettini.

Flavio fatica anche nella seconda frazione, ma salva quattro palle break nei primi due turni di servizio e poi senza grosse difficoltà tiene botta all’avversario. Si giunge dunque sul 5-5, quando Cobolli perde la battuta da 15-40 e Bergs si procura l’opportunità di servire per il match sul 6-5. Inspiegabilmente, dopo aver perso 5 punti in battuta in tutto il set, ne perde 4 nello stesso game ed è costretto al tie-break. Malgrado il mini-break iniziale, l’inerzia è dalla parte di Flavio, che s’impone per 7 punti a 5 e ristabilisce la parità.

A senso unico infine il terzo set, in cui i primi due giochi fanno da preludio ai seguenti cinque. Cobolli manca due palle break nel game inaugurale, poi subisce il break in quello che è il gioco più lungo di tutto l’incontro e in un batter d’occhio precipita sotto 5-0. Non riesce neppure ad evitare il bagel e si arrende a Bergs, il quale regala il punto dell’1-1 al Belgio.