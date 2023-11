Coppa Davis 2023, trionfo Italia. Panatta: “Mi sono levato un pensiero. Sinner numero uno per tanto tempo”

Adriano Panatta, presente negli studi Rai, ha commentato a caldo il trionfo dell’Italia nella finale della Coppa Davis 2023. Un successo che è già storia, dopo 47 anni dalla vittoria a Santiago del Cile: “Mi sono levato un pensiero, non chiameranno più me ma loro – scherza l’eroe del 1976 – Ero tranquillo oggi dopo la vittoria di Arnaldi, Sinner non poteva perdere. Ieri è stata una vittoria sofferta, ma meritata e credo che l’Italia in questo momento sia nettamente la più forte considerando anche che sta mancando Berrettini.” Una battuta anche su Sinner, autentico mattatore di questo weekend da ricordare: “In questo momento è il numero uno, al di là delle classifiche. Quello che ha fatto con Djokovic è pazzesco, si vede che è lì in cima e ci rimarrà per tanto tempo.”